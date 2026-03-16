Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года специальную социальную выплату в Татарстане получают 29 028 медиков. Общая сумма, которую уже выплатили, составила 496 тысяч рублей. Об этом сообщили в Соцфонде России по республике.

Конкретный размер начислений варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей, что напрямую коррелирует с должностной категорией сотрудника и профилем медучреждения, в котором он работает.

Чтобы получить выплату, нужно, чтобы руководство медорганизации подготовило и направило в электронном виде реестр сотрудников. В этом документе содержатся персональные сведения о работнике, причитающаяся ему сумма, а также показатели деятельности, послужившие основанием для расчета. Средства освобождены от налогообложения.

Ранее сообщалось, что новую форменную одежду в Татарстане выдадут десяти тысячам медиков. Цвет формы будет зависеть от специфики подразделения. Сами сотрудники медучреждений отмечают повышение уровня комфорта и безопасности.

