Почти 30 тысяч татарстанских медиков получают специальную соцвыплату
Общая выплаченная сумма с начала года составила около 500 тысяч рублей.
С начала 2026 года специальную социальную выплату в Татарстане получают 29 028 медиков. Общая сумма, которую уже выплатили, составила 496 тысяч рублей. Об этом сообщили в Соцфонде России по республике.
Конкретный размер начислений варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей, что напрямую коррелирует с должностной категорией сотрудника и профилем медучреждения, в котором он работает.
Чтобы получить выплату, нужно, чтобы руководство медорганизации подготовило и направило в электронном виде реестр сотрудников. В этом документе содержатся персональные сведения о работнике, причитающаяся ему сумма, а также показатели деятельности, послужившие основанием для расчета. Средства освобождены от налогообложения.
Ранее сообщалось, что новую форменную одежду в Татарстане выдадут десяти тысячам медиков. Цвет формы будет зависеть от специфики подразделения. Сами сотрудники медучреждений отмечают повышение уровня комфорта и безопасности.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.