Общество
22 марта 19:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Подготовка к дачному сезону обойдется казанцам в 30 тысяч – и это не максимум

Садоводы покупают растения и рассаду, тратятся на инвентарь и мангалы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани потратят на подготовку к дачному сезону в среднем по 30 тысяч рублей, сообщили аналитики «Авито».

В столице Татарстана дачников много – дачный участок есть у каждого второго (60%). Еще 17% планируют прикупить домик в будущем. Большинство жителей начинает готовиться к сезону в середине весны – в апреле. В среднем на подготовку казанцы закладывают по 30 тысяч рублей, еще 31% жителей надеется уложиться в 10 тысяч. От 35 до 50 тысяч рублей потратить готовы 20% горожан, 4% готовы потратить на любимую дачу до 80 тысяч, а оставшиеся — еще выше этой суммы.

Так на что уходят деньги? Чаще всего садоводы закупаются растениями, семенами и рассадой. Кроме того, деньги уходят и на удобрения, инвентарь, товары для бани, мангал и барбекю.

Ранее сообщалось, что Татарстан потратил на подготовку к паводку полмиллиарда рублей. Специалисты чинили дамбы, чистили русла рек и укрепляли берега.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

скриншот видео
ИД «Вечерняя Казань»
скриншот видео
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
gossov.tatarstan.ru
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.