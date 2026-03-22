Садоводы покупают растения и рассаду, тратятся на инвентарь и мангалы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани потратят на подготовку к дачному сезону в среднем по 30 тысяч рублей, сообщили аналитики «Авито».

В столице Татарстана дачников много – дачный участок есть у каждого второго (60%). Еще 17% планируют прикупить домик в будущем. Большинство жителей начинает готовиться к сезону в середине весны – в апреле. В среднем на подготовку казанцы закладывают по 30 тысяч рублей, еще 31% жителей надеется уложиться в 10 тысяч. От 35 до 50 тысяч рублей потратить готовы 20% горожан, 4% готовы потратить на любимую дачу до 80 тысяч, а оставшиеся — еще выше этой суммы.

Так на что уходят деньги? Чаще всего садоводы закупаются растениями, семенами и рассадой. Кроме того, деньги уходят и на удобрения, инвентарь, товары для бани, мангал и барбекю.

