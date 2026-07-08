В столице республики запланировано порядка 15 мероприятий, в том числе перформансы, спектакли и мастер-классы.

Автор фото: kazan-kremlin.ru

С 10 по 12 июня в Казани состоится Фестиваль уличных театров, в котором примут участие местные коллективы, а также артисты из Москвы, Уфы, Самары, Альметьевска и Кстово. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 10 июля — в 19:00 по центру города пройдет театральное шествие из 50 актеров. Маршрут пролегает от парка «Черное озеро» по улицам Чернышевского и Кремлевской к Казанскому кремлю. Сопровождать толпу будет барабанное шоу «Горький бит» из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всего в фестивале поучаствуют около 50 деятелей искусства. Казанский актер и режиссер Руслан Риманас представит премьеры моноспектакля в жанре клоунады «Пассажир. Свидание станции «Она» и постановки «Трио Фря». Первую постановку покажут 11 июля в 15:00 на Черном озере и в 19:00 во дворе Присутственных мест. «Трио Фря» можно будет увидеть в 13:00 во дворе Присутственных мест и в 20:00 в парке «Черное озеро».

В первый день фестиваля в 19:40 пройдет церемония открытия возле мечети Кул Шариф Казанского кремля, в 21:00 там же состоится театральный перформанс «Ловцы снов», подготовленный уличным коллективом «Пластилиновый дождь» из Самары. В субботу, 11 июля, во дворе Присутственных мест в 14:00 пройдет спектакль «Работа над ошибками» ТЮЗа Уфы, в 17:00 там же запланировано представление «Бука» Кстовского театра кукол.

На Черном озере в 14:00 11 июля пройдет спектакль «Пока мама спит» уфимского театра в гриме De Bufo, а в 18:00 — спектакль Encuentro. День завершится спектаклем «Маяк» на площади возле мечети Кул Шариф. Его представит альметьевский уличный театр «Легкие крылья» в 21:00.

В воскресенье, 12 июля, во дворе Присутственных мест организуют мастер-класс «Школа магического цирка» для детей от московского проекта «Сказка в чемодане». Он пройдет в 15:00. В это же время на Черном озере будут показывать спектакль «S.O.S.» Алены Шишкиной. В 16:00 во дворе Присутственных мест снова запланирован урок «Школа магического цирка». В том же месте пройдет мастер-класс для детей по изготовлению брелока «Сапог Батыра» — для него обязательна предварительная регистрация.

На Черном озере в четыре часа дня снова пройдет спектакль «Бука». В 17:00 во дворе Присутственных мест запланировано представление «Волшебная библиотека» театра «Ужик» Алены Шишкиной. В то же время второй раз пройдет мастер-класс «Сапог Батыра». В 20:30 на Черном озере состоится представление «ЭТНО» театра «Легкие крылья».

Напомним, что из-за фестиваля временно перекроют часть улиц в центре города. Ограничения будут действовать 10 июля с 18:30 до 20:00.

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