Предприятие в Татарстане оштрафовали за нарушения при дноуглубительных работах
Компании придется заплатить 200 тысяч рублей.
Камская транспортная прокуратура, проводя проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды в прибрежной полосе Камы, выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Было установлено, что предприятие, занимающееся дноуглубительными работами в акватории Камы, незаконно размещало размытый грунт в прибрежной защитной полосе реки.
Росприроднадзор по материалам транспортной прокуратуры привлек юридическое лицо к административной ответственности за использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением хозяйственной и иной деятельности и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.
