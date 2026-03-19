Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Камская транспортная прокуратура, проводя проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды в прибрежной полосе Камы, выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что предприятие, занимающееся дноуглубительными работами в акватории Камы, незаконно размещало размытый грунт в прибрежной защитной полосе реки.

Росприроднадзор по материалам транспортной прокуратуры привлек юридическое лицо к административной ответственности за использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением хозяйственной и иной деятельности и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.