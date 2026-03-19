Общество
19 марта 00:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанскую стоматклинику «Дель Кам» прикрыли на три месяца

В учреждении выявлены многочисленные нарушения.

Автор фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

После того как клиент стоматологической клиники «Дель Кам», находящейся по улице Спартаковской в Казани, обратился к медикам с подозрением на инфекционное заболевание, Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело эпидемиологическое расследование в этом учреждении.  

Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения обязательных требований. Это, в частности, нарушения стерилизации стоматологических инструментов (перегрузка стерилизаторов) и режима дезинфекции медицинских отходов. Для дезинфекции стоматологического инструментария не проводилась ротация дезинфицирующих растворов. Кроме того, персонал работает без профилактических прививок, не выполняются программы производственного контроля.  

По материалам управления Приволжский районный суд запретил деятельность стоматологии «Дель Кам» сроком на 90 суток.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили в ряженке в Татарстане. Жителям республики советуют обращать пристальное внимание на целостность упаковки и сроки годности.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.