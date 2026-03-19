Казанскую стоматклинику «Дель Кам» прикрыли на три месяца
В учреждении выявлены многочисленные нарушения.
После того как клиент стоматологической клиники «Дель Кам», находящейся по улице Спартаковской в Казани, обратился к медикам с подозрением на инфекционное заболевание, Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело эпидемиологическое расследование в этом учреждении.
Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения обязательных требований. Это, в частности, нарушения стерилизации стоматологических инструментов (перегрузка стерилизаторов) и режима дезинфекции медицинских отходов. Для дезинфекции стоматологического инструментария не проводилась ротация дезинфицирующих растворов. Кроме того, персонал работает без профилактических прививок, не выполняются программы производственного контроля.
По материалам управления Приволжский районный суд запретил деятельность стоматологии «Дель Кам» сроком на 90 суток.
Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили в ряженке в Татарстане. Жителям республики советуют обращать пристальное внимание на целостность упаковки и сроки годности.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.