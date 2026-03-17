Автор фото: Антон Вергун / РИА Новости

На предприятии в республике производили ряженку с кишечной палочкой. Специалисты проверили образец жирностью 2,5 процента. Наличие такой бактерии означает, что на заводе либо недостаточно нагревают сырье, либо не обеспечивают нужные санитарные условия. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Bacterium coli group (бактерии группы кишечной палочки) приводят к отравлениям и расстройствам ЖКТ. Помимо этого, в татарстанской ряженке обнаружили чрезмерное содержание дрожжей и плесенных грибов. Большое количество дрожжей приводит к появлению спиртового привкуса, а грибы придают прогорклый запах и резкое послевкусие.

Покупателей призывают проверять сроки годности и целостность упаковки. Россельхознадзор пресек дальнейшее распространение опасного напитка.

Ранее сообщалось, что татарстанские производители потеряли 1,5 миллиарда рублей из-за снижения закупочных цен на молоко. При этом в январе хозяйства реализовали на 10 тысяч тонн молока больше, чем год назад.



