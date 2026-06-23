Общество
23 июня 23:01
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

При выборе жертв уличные мошенники обращают внимание на походку, - эксперт

Люди в подавленном состоянии легче поддаются на манипуляции и гипноз.

При выборе жертв уличные мошенники обращают внимание на походку, - эксперт

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уличные мошенники могут выбирать жертв по походке, поделился с RT профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.  

— В целом по походке можно определить состояние человека в данный момент, в том числе и подавленное состояние ввиду хронического стресса. При этом человек может адаптироваться к этому состоянию через реакцию «стой и замри», — пояснил эксперт.  

У людей с утраченной энергией, которую они пытаются экономить, как правило, голова может вдавливаться вниз, а взгляд направлен вниз, будто человек не хочет двигаться вперёд. И, как следствие, походка замедляется.  

— Человек в этом состоянии не будет торопиться. Шаги будут короткими, ноги меньше подниматься. Как при усталости. И подобную походку как раз замечают мошенники на улицах. Они подходят к таким людям, потому что те легче поддаются на манипуляции и гипноз, — цитирует RT специалиста.

Ранее мы писали, что новая мошенническая схема с оплатой за счет военных выплат появилась в России. Сначала мошенники находят на сайтах объявлений предложения о сдаче квартиры в аренду. 

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.