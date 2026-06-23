Люди в подавленном состоянии легче поддаются на манипуляции и гипноз.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уличные мошенники могут выбирать жертв по походке, поделился с RT профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

— В целом по походке можно определить состояние человека в данный момент, в том числе и подавленное состояние ввиду хронического стресса. При этом человек может адаптироваться к этому состоянию через реакцию «стой и замри», — пояснил эксперт.

У людей с утраченной энергией, которую они пытаются экономить, как правило, голова может вдавливаться вниз, а взгляд направлен вниз, будто человек не хочет двигаться вперёд. И, как следствие, походка замедляется.

— Человек в этом состоянии не будет торопиться. Шаги будут короткими, ноги меньше подниматься. Как при усталости. И подобную походку как раз замечают мошенники на улицах. Они подходят к таким людям, потому что те легче поддаются на манипуляции и гипноз, — цитирует RT специалиста.

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