Общество
23 июня 23:59
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«Вечерняя Казань»

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В России продумают возможность отмены госпошлины за регистрацию брака

Выпадающие доходы бюджета предложено компенсировать за счет увеличения госпошлины за его расторжение.

В России продумают возможность отмены госпошлины за регистрацию брака

Автор фото: мэрия Казани

Комитет палаты по соцполитике и Палата молодых законодателей изучат возможность отмены госпошлины за регистрацию брака. Такое поручение дала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.  

С предложением отменить госпошлину на заседании ПМЗ выступила член палаты Анастасия Авдеева. И хотя размер пошлины всего 350 рублей, эта плата, как считает Авдеева, оказывает на молодых негативный эмоциональный эффект. Компенсировать выпадающие доходы бюджета можно будет за счет увеличения госпошлины за расторжение брака, считает член палаты.  

— Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их — принесите бумажку за 350 рублей. <...> Это, конечно, сразу снижает градус торжества. <...> Давайте поручим комитету по социальной политике [СФ] вместе с вами [ПМЗ] продумать, как это красиво, достойно сделать, — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее мы писали, что депутаты недоумевают, почему при заключении брака в России продолжают брать пошлину. Об этом на круглом столе заявила председатель комитета Госдумы Федерального собрания России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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