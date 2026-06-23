Госдума назвала предельный срок стажировки
Работодатель должен будет обеспечить наставничество.
В Госдуме в первом чтении принят законопроект, который регулирует порядок прохождения стажировки в сфере труда и определяет ее предельный срок.
Как сказано в проекте закона, срок стажировки не должен быть больше шести месяцев. Законопроектом также предусмотрено, что обязанность работодателя — обеспечить наставничество для овладения стажером навыками работы по профессии. В срочном трудовом договоре о стажировке, который должен заключаться не позднее одного года после получения профессионального образования, работодателем должно быть указано, что работник является стажером.
Как уточнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, после прохождения стажировки специалиста должны будут взять в штат с заключением бессрочного трудового договора без назначения испытательного срока, пишет ТАСС.
Она подчеркнула, что молодежь часто жалуется «Единой России» на недобросовестные стажировки, когда руководители пытаются хитрить и эксплуатировать молодых сотрудников.
— Человек прошел стажировку, с ним заключается бессрочный трудовой договор: значит, работодатель про него уже все понял. Испытательного срока в этом случае не будет, это справедливо, — пояснила Стенякина.
Ранее сообщалось, что доля предприятий в России, которые испытывают дефицит кадров, перестала уменьшаться. Снижение напряженности на рынке труда замедлилось. А планы организаций по повышению зарплат в этом году сокращаются.
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