Общество
29 апреля 10:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Путин анонсировал строительство 99 модульных приемных скорой помощи

Президент отметил резкий рост телемедицины и назвал службу скорой уникальной за ее бесплатность и оперативность.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин приехал в московский федеральный центр медицины катастроф и поделился планами, которые касаются буквально каждого. До 2030 года по стране собираются развернуть примерно 99 модульных приёмных отделений скорой помощи - это быстровозводимые, современные пункты, где пациента смогут принять без проволочек.

Двенадцать таких уже готовы. Ещё 28, по словам президента, достроят до конца этого года. Глава государства осмотрел выставку медицинской техники и заметил, что отечественные аппараты теперь не уступают импортным, а часто их и обходят.

Отдельно Путин восхитился тем, как резко шагнула вперёд телемедицина. Количество удалённых консультаций врачей с пациентами подскочило в 70 раз. Президент пояснил, что цифровые технологии реально помогают спасать жизни: теперь весь путь больного — от звонка в скорую до мониторинга машины — виден в режиме реального времени.

Досталось добрых слов и самим врачам. Работу медиков в спецоперации он назвал самоотверженной. Российскую службу скорой помощи он охарактеризовал как поистине уникальную: она работает безотлагательно, бесплатно и по единым стандартам, выезжая к пациентам независимо от времени суток. Новые модульные объекты в регионах президент открыл по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что Путин требует уменьшить бумажную нагрузку на врачей и учителей. О результатах нужно будет сообщить до 1 августа.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Аналитика

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.