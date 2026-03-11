Проект будет реализован региональным министерством цифрового развития.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пьяных водителей, а также водителей, не имеющих права садиться за руль, будут ловить в Татарстане через мессенджер МАХ — власти планируют создать чат-бот, который фиксировал бы информацию о нарушителях, говорится в новом проекте постановления комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.



Ожидается, что чат-бот будет работать анонимно, а все отправленные гражданами сведения будут направлены в ГИБДД МВД по РТ.



«Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан оказать содействие Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан в разработке чат-бота в национальном мессенджере МАХ с целью получения от граждан анонимной информации о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения или не имеющими права управления либо лишенными такого права», — говорится в постановлении.



Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял, что большинство аварий в регионе происходит именно по вине водителей. Нарушители за рулем становятся причиной 90 процентов ранений и более 80 процентов смертей в авариях, считают в правительстве.

