Пьяных водителей в Татарстане начнут ловить через МАХ
Проект будет реализован региональным министерством цифрового развития.
Пьяных водителей, а также водителей, не имеющих права садиться за руль, будут ловить в Татарстане через мессенджер МАХ — власти планируют создать чат-бот, который фиксировал бы информацию о нарушителях, говорится в новом проекте постановления комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.
Ожидается, что чат-бот будет работать анонимно, а все отправленные гражданами сведения будут направлены в ГИБДД МВД по РТ.
«Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан оказать содействие Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан в разработке чат-бота в национальном мессенджере МАХ с целью получения от граждан анонимной информации о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения или не имеющими права управления либо лишенными такого права», — говорится в постановлении.
Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял, что большинство аварий в регионе происходит именно по вине водителей. Нарушители за рулем становятся причиной 90 процентов ранений и более 80 процентов смертей в авариях, считают в правительстве.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.