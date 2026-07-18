Размытую трассу Челны — Сарманово будут ремонтировать до 8 августа
Движение пустили в объезд через два альтернативных маршрута.
В Сармановском районе Татарстана после обильных ливней размыло проезжую часть на 42-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово. Как сообщили в Госавтоинспекции, движение на этом участке сейчас организовано в объезд. Водителям предлагают два маршрута: через Верхние Чершилы — Петровский Завод или через Заинск — Сарманово.
На месте работают дополнительные наряды ДПС для регулировки движения.
Дорожно-транспортных происшествий из-за размыва не зафиксировано. Ориентировочная дата завершения ремонтных работ — 8 августа.
Водителей просят строго соблюдать правила и учитывать изменения при планировании маршрута.
Ранее мы писали, что трасса Челны — Сарманово обрушилась из-за подмыва водопропускной трубы. Водителей просят пользоваться объездным путем.
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