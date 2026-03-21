Росреестр озвучил самые распространенные названия улиц в России
На первом месте по популярности – Октябрьская.
Десятки тысяч улиц в России носят одни и те же названия. Причем большая часть наименований связана с историей Советского Союза. В пресс-службе Росреестра перечислили самые популярные названия.
«Улиц с одинаковыми названиями в России десятки тысяч. Исходя из нашего Государственного каталога географических названий, импровизированный хит-парад самых часто встречающихся улиц выглядит так: Октябрьская (и вариации вроде «Х-летия Октября»), Ленина, Советская», — рассказали в ведомстве.
В топ-10 названий по популярности вошли также улицы Гагарина, Победы, Кирова, Мира, Пушкина, Садовая и Заречная, пишет РИА Новости.
Ранее мы писали, что в Авиастроительном районе появятся 10 новых улиц. Вновь сформированные улицы внесут в реестр и установят таблички.
