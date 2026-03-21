21 марта 15:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Росреестр озвучил самые распространенные названия улиц в России

На первом месте по популярности – Октябрьская.

Десятки тысяч улиц в России носят одни и те же названия. Причем большая часть наименований связана с историей Советского Союза. В пресс-службе Росреестра перечислили самые популярные названия.   

«Улиц с одинаковыми названиями в России десятки тысяч. Исходя из нашего Государственного каталога географических названий, импровизированный хит-парад самых часто встречающихся улиц выглядит так: Октябрьская (и вариации вроде «Х-летия Октября»), Ленина, Советская», — рассказали в ведомстве.  

В топ-10 названий по популярности вошли также улицы Гагарина, Победы, Кирова, Мира, Пушкина, Садовая и Заречная, пишет РИА Новости.

