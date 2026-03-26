Россиян ждет раннее нашествие насекомых, предупреждают ученые
Жителям рекомендуют заранее провести профилактическую обработку от вредителей.
Жуки, лимонницы, крапивницы, дневной павлиний глаз и другие спящие насекомые проснутся в России, как только ночные температуры перестанут опускаться ниже нуля. Первыми из спячки выйдут именно взрослые особи, но для растений они не опасны, поскольку главная цель этих видов — отложить яйца. После этого они погибают, объяснила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. Об этом сообщают «Известия».
Однако дальше — больше. Уже в конце апреля можно будет встретить майских жуков, а как только появится листва, проснутся и травоядные насекомые. Эксперт посоветовала заранее провести профилактические обработки, не экономить место на огороде и не перекармливать растения азотом. Отличными помощниками станут божьи коровки, златоглазки, ящерицы и жабы — их стоит привлечь в свой сад.
Трофимова при этом уверила, что раннее пробуждение насекомых не означает увеличение их численности.
Ранее «Вечерняя Казань» писала, что март в Татарстане бьет рекорды по теплу, что способствует пробуждению насекомых. До конца месяца температурный фон будет выше на пять-шесть градусов.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
РЖД заплатит родителям погибшего компенсацию в 600 тысяч рублей.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.