Общество
26 марта 11:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиян ждет раннее нашествие насекомых, предупреждают ученые

Жителям рекомендуют заранее провести профилактическую обработку от вредителей.

Автор фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Жуки, лимонницы, крапивницы, дневной павлиний глаз и другие спящие насекомые проснутся в России, как только ночные температуры перестанут опускаться ниже нуля. Первыми из спячки выйдут именно взрослые особи, но для растений они не опасны, поскольку главная цель этих видов — отложить яйца. После этого они погибают, объяснила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. Об этом сообщают «Известия».

Однако дальше — больше. Уже в конце апреля можно будет встретить майских жуков, а как только появится листва, проснутся и травоядные насекомые. Эксперт посоветовала заранее провести профилактические обработки, не экономить место на огороде и не перекармливать растения азотом. Отличными помощниками станут божьи коровки, златоглазки, ящерицы и жабы — их стоит привлечь в свой сад.

Трофимова при этом уверила, что раннее пробуждение насекомых не означает увеличение их численности.

Ранее «Вечерняя Казань» писала, что март в Татарстане бьет рекорды по теплу, что способствует пробуждению насекомых. До конца месяца температурный фон будет выше на пять-шесть градусов.

