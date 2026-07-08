Россиянам предложили выплаты к первым юбилеям свадьбы
Суммы — до десяти тысяч рублей.
Депутат от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести выплаты для россиян к юбилеям свадьбы. Пять тысяч рублей полагается за пять лет брака и десять тысяч — за десять лет. Такое заявление он сделал в День семьи, любви и верности, поздравив жителей с праздником.
«Всех, кто хранит семейный очаг и верность, несмотря ни на что. В том числе тех, кто сегодня ждет с фронта своих родных и любимых… Я считаю, что не менее важно поддерживать молодые семьи, учитывая их материальные трудности», - цитирует его слова РИА Новости.
Кроме того, парламентарий отметил, что поддержка должна быть именно на федеральном уровне, чтобы семьи не оказывались в неравном положении. Ведь в семье важен не только вопрос любви, но и финансов с жильем.
Ранее сообщалось, что семьям с десятью детьми в Татарстане выплатят по 100 тысяч рублей. Получателями смогут стать не более двух семей в год. Выплата должна поспособствовать укреплению института семьи и повышению престижа многодетности.
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