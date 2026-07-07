К специалистам узкого профиля теперь можно записаться только через терапевта.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В российских поликлиниках с июля заработали новые правила приёма пациентов. Главное изменение — попасть к кардиологу, неврологу или эндокринологу напрямую больше нельзя. Сначала нужно сходить к терапевту, который решит, нужен ли вам узкий специалист. Терапевт теперь — ключевое звено.

Зато для тех, кто не может записаться из-за отсутствия свободных окон, появился электронный лист ожидания. Вы оставляете заявку, а система сама отслеживает освободившиеся слоты, бронирует время и присылает уведомление через «Госуслуги». Никаких звонков и поисков вручную.

Регистратуры больше не занимаются плановой записью. Теперь они — скорее навигаторы для пожилых людей и помощь в экстренных случаях. Вся плановая запись постепенно уходит в онлайн: через «Госуслуги», региональные медицинские системы и терминалы в поликлиниках.

Часть справок теперь можно получить без визита к врачу. Выписки из карты, данные о прививках, спортивные заключения и справки об отсутствии контактов с инфекциями доступны в личном кабинете.

Ещё одно новшество — разделение потоков по времени. Утренние часы с восьми утра отданы пациентам с острой болью и высокой температурой. Дневное и вечернее время — для плановых визитов, диспансеризации и хронических больных. Такое зонирование должно развести потоки и сделать приём удобнее для всех, пишет Tsargrad.tv.

Ранее мы писали, что работу татарстанских врачей назвали примером высочайшего уровня медпомощи. Команды врачей из республики и Москвы спасли жизнь беременной женщине с крайне редкой патологией сердца.

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