В Татарстане за неделю почти 70 отравлений, среди причин — укусы змей
Большинство пострадавших — мужчины, дети травились из-за недосмотра взрослых.
В Татарстане подвели недельную токсикологическую сводку, и она тревожная. С 29 июня по 5 июля зарегистрировали 68 случаев острых химических отравлений, сообщили в Роспотребнадзоре. Львиная доля пострадавших — мужчины, но среди обратившихся за помощью оказались и дети с подростками. В 17 процентах случаев малыши наглотались опасных веществ просто по недосмотру взрослых.
Отдельной строкой идут алкоголь и спиртосодержащие жидкости — восемь отравлений за неделю. Но самый неожиданный пункт в отчёте — укусы ядовитых змей, которые тоже стали причиной госпитализаций.
Ранее мы писали, что в Fix Price прокомментировали ситуацию с отравлением чипсами. В торговой сети подчеркнули, что работают по многоступенчатой системе контроля качества.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.