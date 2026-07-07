Общество
7 июля 09:51
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане за неделю почти 70 отравлений, среди причин — укусы змей

Большинство пострадавших — мужчины, дети травились из-за недосмотра взрослых.

В Татарстане за неделю почти 70 отравлений, среди причин — укусы змей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане подвели недельную токсикологическую сводку, и она тревожная. С 29 июня по 5 июля зарегистрировали 68 случаев острых химических отравлений, сообщили в Роспотребнадзоре. Львиная доля пострадавших — мужчины, но среди обратившихся за помощью оказались и дети с подростками. В 17 процентах случаев малыши наглотались опасных веществ просто по недосмотру взрослых.

Отдельной строкой идут алкоголь и спиртосодержащие жидкости — восемь отравлений за неделю. Но самый неожиданный пункт в отчёте — укусы ядовитых змей, которые тоже стали причиной госпитализаций.

Ранее мы писали, что в Fix Price прокомментировали ситуацию с отравлением чипсами. В торговой сети подчеркнули, что работают по многоступенчатой системе контроля качества.

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