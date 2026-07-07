Общество
7 июля 09:32
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«Вечерняя Казань»

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Производство лекарств в Татарстане рухнуло на 26 процентов за год

В начале года был рост, но к маю динамика резко ушла в минус.

Производство лекарств в Татарстане рухнуло на 26 процентов за год

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане заметно просело производство медикаментов. По данным Татарстанстата, в мае 2026 года объём выпуска лекарственных средств и медицинских материалов сократился на 26,2 процента по сравнению с маем прошлого года. Индекс производства упал до 73,8 процента. В целом за пять месяцев падение составило 8,1 процента.

При этом начало года было обнадёживающим: в первом квартале индекс держался на уровне 106,5 процента, показывая уверенный рост. Однако к маю картина развернулась в противоположную сторону. Параллельно в июне в казанских аптеках зафиксировали снижение продаж на 3 процента, а средний чек составил 7 030 рублей.

Ранее Минздрав Татарстана объяснил отсутствие в аптеках препаратов для онкобольных. Одна из пациенток пожаловалась, что не смогла найти лекарства.

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