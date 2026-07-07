Производство лекарств в Татарстане рухнуло на 26 процентов за год
В начале года был рост, но к маю динамика резко ушла в минус.
В Татарстане заметно просело производство медикаментов. По данным Татарстанстата, в мае 2026 года объём выпуска лекарственных средств и медицинских материалов сократился на 26,2 процента по сравнению с маем прошлого года. Индекс производства упал до 73,8 процента. В целом за пять месяцев падение составило 8,1 процента.
При этом начало года было обнадёживающим: в первом квартале индекс держался на уровне 106,5 процента, показывая уверенный рост. Однако к маю картина развернулась в противоположную сторону. Параллельно в июне в казанских аптеках зафиксировали снижение продаж на 3 процента, а средний чек составил 7 030 рублей.
Ранее Минздрав Татарстана объяснил отсутствие в аптеках препаратов для онкобольных. Одна из пациенток пожаловалась, что не смогла найти лекарства.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.