Транспортной отрасли Казани не хватает 30 процентов сотрудников
Власти хотят заменить кондукторов датчиками и внедрить единый билет по всей республике.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов озвучил острую проблему: в Казани дефицит кадров в транспортной отрасли перевалил за 30 процентов. Это самый высокий показатель среди всех муниципалитетов республики. Из-за острой нехватки людей власти всерьёз рассматривают расширение бескондукторной системы оплаты проезда. Правда, министр тут же оговорился: есть риск, что без кондуктора собираемость платежей упадёт.
Чтобы минимизировать потери, весь пассажирский транспорт хотят оснастить датчиками подсчёта пассажиропотока. Пока из муниципалитетов план выполнили только два: в Набережных Челнах система работает полностью, в Зеленодольском районе — на 80 процентов. Именно челнинскую модель собираются тиражировать по всему Татарстану.
Ещё один проект — единый билет на все виды общественного транспорта. Его запустят после создания единого оператора пассажирских перевозок, но когда именно — министр не уточнил. Параллельно появится и общая платформа для оплаты проездных.
Кроме того, Ханифов подтвердил, что все разрешения на продление высокоскоростной магистрали до Казани получены. Она станет частью маршрута Москва — Нижний Новгород — Казань с перспективой дальнейшего развития на восток.
Бескондукторная система в Казани уже работает с лета 2024 года на всех трамваях и троллейбусах, а затем её опробовали на автобусных маршрутах №29, 26, 72 и 75. По данным «Метроэлектротранса», за 2025 год такой формат сэкономил предприятию 371 миллион рублей. Деньги пошли на повышение зарплат, ремонт техники и развитие инфраструктуры, при этом безбилетников больше не стало, сообщила пресс-служба Госсовета Татарстана.
Ранее мы писали, что устаревший автопарк Казани стал главной причиной духоты в казанских автобусах. Городские власти ведут переговоры по согласованию поданной городом заявки на приобретение дополнительной партии из 100–150 современных автобусов.
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