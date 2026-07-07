За время конкурса участники со всей России выполнили более 100 тысяч социально значимых дел.

Автор фото: Конкурс первичных отделений Движения Первых / Макс

По результатам третьего сезона «Конкурса первичных отделений Движения Первых» в Татарстане 38 детских садов, школ и юношеских клубов получили денежные награды от 200 до 500 тысяч рублей. Общая сумма выигрыша составила 8,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рамках «Конкурса первичных отделений» команды из детей, родителей и наставников в течение года выполняют полезные задания, например, организуют мероприятия и разрабатывают социально значимые инициативы. Выигрыш направят на реализацию деятельности организаций, в том числе на собственные проекты, оборудование, мероприятия и улучшение инфраструктуры.

Победителями оказались заведения из Казани, Набережных Челнов и еще 17 районов — Мамадышского, Аксубаевского, Алькеевского, Высокогорского, Зеленодольского, Балтасинского Нижнекамского, Актанышского, Апастовского, Атнинского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Сабинского, Тукаевского, Нурлатского, Тюлячинского и Ютазинского. Большой выигрыш в 500 тысяч рублей достался Ютазинской школе и детскому саду №10 «Созвездие» Зеленодольского района.

«Победители получили уникальную возможность обеспечить ресурсно свои инициативы. Для них конкурс стал реальным шансом внести свой вклад в развитие школ и муниципалитетов», — поделился Герой России, участник программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Состязание проводится по всей России. За время конкурса участники выполнили 212 тысяч заданий. Из них свыше ста тысяч — социально значимые дела, в том числе проекты по поддержке пожилых, ветеранов, их семей, родителей участников СВО и людей с ОВЗ. Также внимание уделили общественным территориям, соцучреждениям и приютам для животных. В рамках задания «Код единства», посвященного Году единства народов России, состоялось около 10 тысяч мероприятий о русском языке.

Напомним, что в школах и молодежных центрах Татарстана работают 1815 первичных отделений «Движения первых». В нем состоят более 393 тысяч юных жителей республики.

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