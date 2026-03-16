Сколько получают работники лесного хозяйства в Татарстане
Сумма ниже средней зарплаты по региону.
В Минлесхозе Татарстана озвучили среднюю зарплату работников лесного хозяйства в регионе. Они получают 55,5 тысячи рублей, в этом году выплаты повысят на десять процентов, сообщил первый замминистра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.
«Безусловно, эта цифра ниже средней зарплаты по региону, которая достигла 90,5 тысячи рублей», – говорит спикер.
В прошлом году ведомство организовало курсы повышения квалификации, которые прошли 43 человека. А 14 специалистов обучились во Всероссийском институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства по различным направлениям. В этом году квалификацию повысят 70 сотрудников.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта в Татарстане планируют восстановить леса на тысяче гектаров. Будет заготовлено порядка 11 тонн семян лесных растений. На площади 1,2 тысячи гектаров проведут посадку лесных культур, на 1,348 тысячи гектаров - естественное лесовосстановление.
