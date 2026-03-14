Предпринимателей Дениса и Николая Штенгеловых признали экстремистским объединением. По версии Генпрокуратуры, они финансировали ВСУ.

Автор фото: Павел Стефанский / РИА Новости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входят предприниматели Денис и Николай Штенгеловы. Именно они создали бренды «Кириешки» и «Яшкино», а также холдинг «КДВ Групп». Обновленный документ опубликован на сайте ведомства.

В реестре указано: «Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич 1972 года рождения, уроженец Томска, и Штенгелов Николай Васильевич 1951 года рождения, уроженец Запорожской области».

Осенью 2025 года Тверской суд Москвы уже признал Штенгеловых экстремистским объединением и обратил в доход государства принадлежавшие им акции холдинга. Стоимость активов оценивалась почти в 500 миллиардов рублей.

По данным Генпрокуратуры, Денис Штенгелов имеет гражданство Австралии, а его отец Николай — гражданство Украины. Ведомство утверждает, что с 2022 года бизнесмены вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей. Эти средства якобы направлялись на поддержку экономик США и Австралии, которые поставляли оружие Украине.

Кроме того, в материалах надзорного ведомства говорится, что Николай Штенгелов с 2014 года оказывал финансовую помощь украинской стороне и сформировал собственное военизированное подразделение, которое позже вошло в состав запрещенных в РФ батальонов. Его сын, по версии обвинения, снабжал украинские формирования продовольствием.

«КДВ Групп» — крупный пищевой холдинг, которому принадлежат десятки фабрик по всей России. Компания выпускает продукцию под брендами «Кириешки», «Яшкино», «Бабкины семечки», «Три корочки», «Балтимор» и другими. Ежегодный доход корпорации оценивается в 756 миллиардов рублей.

