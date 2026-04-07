В практике уже есть успешные примеры учащихся казанских вузов, основавших свои предприятия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По программе Фонда содействия инновациям за прошлый год 349 студентов республики получили по одному миллиону для реализации своего проекта. Всего было подано 1669 заявок, поделился президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

— Сегодня студенческий стартап вырастает в полноценную технологическую компанию. Именно такую трансформацию и призвана обеспечить вся выстроенная система, — объяснил он на брифинге.

Два студента из ведущих вузов Казани, воспользовавшись грантами, уже основали свои фирмы. Речь идет об Арсении Морозове, который создал ООО «МОРОЗОВАРС». Молодой предприниматель разрабатывает и поставляет стельки для спортивной обуви со встроенными цифровыми датчиками Ars Tracker («Арс Трекер»), а также программное обеспечение для них. Помимо этого, студент Марат Халиуллин (ООО «НЕЙРОПАСС») разрабатывает программные продукты в области медицинской диагностики на основе искусственного интеллекта — в частности, технология работает в области определения рака шейки матки.

Всего малые технические компании (МТК) в республике имеют прибыль на 33 процента больше, чем в среднем по России. За прошлый год 250 МТК заработали 252 миллиона рублей.

За прошлый год в Татарстане финансирование в 143 миллиона рублей получили 19 научных проектов.

