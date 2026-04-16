Общество
16 апреля 17:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан - самый активный регион России по использованию Пушкинских карт

Автор фото: Максим Блинов / РИА Новости

Татарстан продолжает удерживать лидерство по реализации программы «Пушкинская карта» среди регионов страны. По данным ВТБ, который с 1 января стал оператором проекта, молодые жители республики демонстрируют рекордную активность в приобретении билетов на культурные мероприятия.

С начала года держатели Пушкинских карт из Татарстана потратили на билеты в театры, музеи, концертные залы и кинотеатры свыше 229 миллионов рублей. По этому показателю республика занимает первое место среди субъектов Российской Федерации.

Татарстан входит в число лидеров и по количеству выпущенных карт – с января по март в регионе их было оформлено 236 тысяч. Наиболее активной стала категория от 15 до 18 лет – на молодых людей этого возраста приходится более половины всех выдач. Это подтверждает высокий уровень вовлеченности подростков в программу.

«Татарстан уверенно лидирует по основным показателям реализации программы «Пушкинская карта». Об этом говорят как число выдач, так и объемы транзакций по картам. И мы видим, что молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет становятся все активнее и осознанно выбирают культуру и качественный досуг. ВТБ, как новый оператор программы, продолжит развивать свои сервисы, чтобы сделать посещение культурных событий еще более доступным и удобным для молодежи по всей стране», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент банка.

Программа «Пушкинская карта» реализуется по инициативе президента России для молодежи от 14 до 22 лет. Ежегодно государство зачисляет на карту 5000 рублей, из которых до 2000 рублей можно потратить на билеты в кино.

Программа «Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта Банка.

