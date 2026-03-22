Важно не переедать и соблюдать умеренность в еде.

После Рамадана верующие продолжают поститься еще шесть дней. Этот пост помогает организму плавно перейти от ограничений к обычному режиму питания. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Духовного управления мусульман России и муфтия Московской области Рушана Аббясова.



В этом году Ураза-байрам, или Идаль-Фитр, выпал на 20 марта. Этот праздник знаменует окончание Рамадана, который длился с 18 февраля по 19 марта. В течение этих дней мусульмане воздерживались от еды и питья от рассвета до заката.



Аббясов напомнил, что после Рамадана наступает месяц Шавваль. Если верующий постится еще шесть дней (необязательно подряд), он получает награду, равную годовой. Это необязательное требование, но очень желательное. Также существует традиция поститься по понедельникам и четвергам в течение года.



С медицинской точки зрения пост в Шавваль полезен: он помогает организму адаптироваться к смене режима питания после Рамадана.

«Муфтий подчеркнул, что после Рамадана важно не переедать: «Не набрасывайтесь на еду сразу, соблюдайте умеренность. Пророк Мухаммед говорил, что в желудке должно быть место для еды, воды и воздуха. Лучше выходить из-за стола слегка голодным», – отметил он.



Что касается блюд на Ураза-байрам, то выбор не регламентирован исламом. В разных странах и регионах мусульмане готовят по своим традициям.



Ранее мы писали о том, как казанцы праздновали Ураза-байрам. Верующие сравнивают прошедший месяц Рамадан с учебой: «Это была школа, медресе, мы получили дипломы». Теперь важно не растерять полученные знания и опыт.



