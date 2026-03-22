Общество
22 марта 13:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцев предупредили о штрафах за огороды во дворах многоэтажек

Одна из статей Гражданского кодекса предусматривает административный штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей.

Автор фото: kzn.ru

Россиянам могут выписать штраф в 5 тысяч рублей за огород во дворе без согласия соседей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры семейного и жилищного права МГЮА Георгия Пачулия.

По его словам, самовольное использование придомовой территории для огорода без одобрения соседей нарушает права собственников и может повлечь административную или гражданско-правовую ответственность.

Пачулия уточнил, что Гражданский кодекс предусматривает штраф от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тысяч рублей.

Юрист подчеркнул, что для обустройства огорода нужно провести общее собрание собственников. Решение должно быть принято большинством голосов и включать границы огорода, правила использования и обязанности по уходу за территорией.

Пачулия также отметил, что земля под многоквартирным домом и придомовая территория являются общей собственностью всех жильцов.

Ранее мы рассказывали о том, что приготовление шашлыков во дворе может повлечь штраф в 15 тысяч рублей. Важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
