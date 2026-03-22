Татарстанцев предупредили о штрафах за огороды во дворах многоэтажек
Россиянам могут выписать штраф в 5 тысяч рублей за огород во дворе без согласия соседей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры семейного и жилищного права МГЮА Георгия Пачулия.
По его словам, самовольное использование придомовой территории для огорода без одобрения соседей нарушает права собственников и может повлечь административную или гражданско-правовую ответственность.
Пачулия уточнил, что Гражданский кодекс предусматривает штраф от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тысяч рублей.
Юрист подчеркнул, что для обустройства огорода нужно провести общее собрание собственников. Решение должно быть принято большинством голосов и включать границы огорода, правила использования и обязанности по уходу за территорией.
Пачулия также отметил, что земля под многоквартирным домом и придомовая территория являются общей собственностью всех жильцов.
Ранее мы рассказывали о том, что приготовление шашлыков во дворе может повлечь штраф в 15 тысяч рублей. Важно соблюдать правила пожарной безопасности.
