Одна из статей Гражданского кодекса предусматривает административный штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей.

Автор фото: kzn.ru

Россиянам могут выписать штраф в 5 тысяч рублей за огород во дворе без согласия соседей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры семейного и жилищного права МГЮА Георгия Пачулия.



По его словам, самовольное использование придомовой территории для огорода без одобрения соседей нарушает права собственников и может повлечь административную или гражданско-правовую ответственность.



Пачулия уточнил, что Гражданский кодекс предусматривает штраф от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тысяч рублей.



Юрист подчеркнул, что для обустройства огорода нужно провести общее собрание собственников. Решение должно быть принято большинством голосов и включать границы огорода, правила использования и обязанности по уходу за территорией.



Пачулия также отметил, что земля под многоквартирным домом и придомовая территория являются общей собственностью всех жильцов.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.