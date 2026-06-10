Ребенок может травмироваться где угодно - дома, во дворе, на даче.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Летом, как свидетельствует статистика, дети чаще всего получают травмы. В министерстве здравоохранения Татарстана еще раз напомнили родителям, как их избежать, чтобы лето стало для ребенка активным и безопасным.

Не должно быть никаких игр с огнём. Если ребенок почувствовал запах дыма или увидел огонь, он должен сразу звать взрослых и выходить из помещения. Если дым в подъезде - лучше не выходить в него, а закрыться в комнате, заткнуть щели влажной тканью и звать помощь.

Нельзя трогать электроприборы мокрыми руками, пользоваться повреждёнными зарядками и удлинителями, тянуть за провод, лезть в розетки. Напомните ребенку, что нельзя открывать дверь незнакомцам, что-то брать у них, заходить с ними в подъезд и лифт, садиться в машину.

Не следует оставлять ребёнка одного в комнате с открытым окном, даже если на нем москитная сетка. Нужно поставить фиксаторы или оконные замки, убрать мебель от подоконника, проветривать комнаты на ограничителе.

На улице и на даче не нужно трогать животных, подходить к чужим собакам и кошкам, дразнить и кормить их без взрослых, а также есть неизвестные ягоды и грибы, пробовать растения «на вкус».

Ребенок не должен подходить к лежащим проводам, трогать щитки, трансформаторные будки и ограждённые зоны. Для прогулки в лесу ему нужна закрытая светлая одежда, головной убор.

На детской площадке нужно быть осторожными на качелях и горках, посоветовали специалисты ведомства.

Ранее мы писали, как правильно подготовиться к жаре. В ближайшие дни в республику вернётся тепло: в выходные дни столбики термометра достигнут 28 градусов. Медики предупреждают – в такую погоду нужно быть особенно осторожными.

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