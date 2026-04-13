У православных христиан началась Светлая седмица
Каждый день Светлой седмицы имеет свое значение.
У православных христиан началась Светлая седмица — так называют неделю, которая включает в себя Пасхальное воскресенье и шесть следующих за ним дней.
В эти дни во всех храмах особый порядок богослужений: они полностью повторяют пасхальные. Царские врата — главные ворота в алтаре — остаются распахнутыми настежь всю неделю.
Каждый день Светлой седмицы имеет свое значение. Светлый понедельник, например, напоминает о том, как воскресший Христос явился двум своим ученикам по дороге в селение Эммаус. Всего же после Воскресения Иисус в течение 40 дней являлся апостолам и говорил с ними о Царствии Божием, а затем вознесся на небо.
Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой — это самый популярный день для свадеб у православных. Также важно: на Светлой седмице нет постных дней.
Ранее мы писали, что очень много молодежи наблюдалось на Пасху в Казани — произошел небывалый ажиотаж. Праздничное богослужение в этот раз отличалось тем, что собрало в храмах очень много верующих. Общая молитва за мир объединила людей в пасхальную ночь.
