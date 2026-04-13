13 апреля 09:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

У православных христиан началась Светлая седмица

Каждый день Светлой седмицы имеет свое значение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У православных христиан началась Светлая седмица — так называют неделю, которая включает в себя Пасхальное воскресенье и шесть следующих за ним дней.

В эти дни во всех храмах особый порядок богослужений: они полностью повторяют пасхальные. Царские врата — главные ворота в алтаре — остаются распахнутыми настежь всю неделю.

Каждый день Светлой седмицы имеет свое значение. Светлый понедельник, например, напоминает о том, как воскресший Христос явился двум своим ученикам по дороге в селение Эммаус. Всего же после Воскресения Иисус в течение 40 дней являлся апостолам и говорил с ними о Царствии Божием, а затем вознесся на небо.

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой — это самый популярный день для свадеб у православных. Также важно: на Светлой седмице нет постных дней.

Ранее мы писали, что очень много молодежи наблюдалось на Пасху в Казани — произошел небывалый ажиотаж. Праздничное богослужение в этот раз отличалось тем, что собрало в храмах очень много верующих. Общая молитва за мир объединила людей в пасхальную ночь.

