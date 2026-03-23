Композитор оставил более семидесяти лирических произведений, которые вошли в золотой фонд татарской эстрады.

Автор фото: t.me/PolpredstvoRT

На 96-м году жизни скончался композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Сайяр Хабибулин. Об этом сообщили в полпредстве республики в России.

Сайяр Хабибулин известен как автор более семидесяти лирических произведений. Его музыку исполняли легенды татарской эстрады — Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Рафаэль Ильясов.

Сегодня его песни продолжают звучать в исполнении Идриса Газиева, Розы Хабибуллиной, Ильгама Валиева, Алины Шарипжановой и других.

Сайяр Хабибулин — выпускник Казанской консерватории, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За доблестный труд». Его песни, такие как «Кыңгырау моңы», «Казан кызы», «Үз каеннарым» и «Эзләдем, бәгърем, сине», стали классикой татарской эстрады. Прощание с композитором пройдет 25 марта в Казани.

