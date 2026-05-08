Общество
8 мая 17:18
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В «белые списки» намерены включить все российские банки

У всех финансовых организаций должны быть равные условия для конкуренции даже в непростые времена.

В «белые списки» намерены включить все российские банки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Все платформы банков в России следует включить в список сайтов, которые работают даже при ограничении связи. Это позволит всем организациям иметь равные условия для конкуренции и не давать отдельным компаниям эксклюзивных преимуществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутат уже обсудил это с Минцифры, председателем правительства Михаилом Мишустиным и руководителем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. В регуляторе эту инициативу поддержали.

Как добавил Аксаков, несправедливо это и по отношению к клиентам — у некоторых организаций выгодные условия, а некоторые сталкиваются с трудностями. В частности, в «белые» списки входят пять банков: ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк.

Ранее сообщалось, что казанцев перед 9 Мая просят снять наличные. Магазины и кофейни Казани готовятся к масштабному сбою оплаты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.