В «белые списки» намерены включить все российские банки
У всех финансовых организаций должны быть равные условия для конкуренции даже в непростые времена.
Все платформы банков в России следует включить в список сайтов, которые работают даже при ограничении связи. Это позволит всем организациям иметь равные условия для конкуренции и не давать отдельным компаниям эксклюзивных преимуществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Депутат уже обсудил это с Минцифры, председателем правительства Михаилом Мишустиным и руководителем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. В регуляторе эту инициативу поддержали.
Как добавил Аксаков, несправедливо это и по отношению к клиентам — у некоторых организаций выгодные условия, а некоторые сталкиваются с трудностями. В частности, в «белые» списки входят пять банков: ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк.
Ранее сообщалось, что казанцев перед 9 Мая просят снять наличные. Магазины и кофейни Казани готовятся к масштабному сбою оплаты.
