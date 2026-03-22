Общество
22 марта 12:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий Минобороны доступ к данным ЗАГС

Органы власти смогут получать данные о военнослужащих, гражданских служащих и людях, завершивших военную службу.

В Государственную думу внесли законопроект, который дает министерству обороны России право запрашивать данные из единого государственного реестра ЗАГС. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.

По ее словам, это упростит процесс социальной поддержки военнослужащих и их семей. Текст законопроекта опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно изменениям, Минобороны сможет получать в электронном виде данные о военнослужащих, гражданских сотрудниках, уволенных с военной службы и их родственниках.

По мнению авторов, нововведение упростит предоставление социальных гарантий и компенсаций для этих категорий граждан, а также улучшит воинский учет.

Ранее мы писали о том, что в прошлом году в Казани поженились около 11,5 тысячи пар — на 2,4 процента больше, чем в предыдущем.

скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
