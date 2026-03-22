Органы власти смогут получать данные о военнослужащих, гражданских служащих и людях, завершивших военную службу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Государственную думу внесли законопроект, который дает министерству обороны России право запрашивать данные из единого государственного реестра ЗАГС. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.



По ее словам, это упростит процесс социальной поддержки военнослужащих и их семей. Текст законопроекта опубликован в электронной базе Госдумы.



Согласно изменениям, Минобороны сможет получать в электронном виде данные о военнослужащих, гражданских сотрудниках, уволенных с военной службы и их родственниках.



По мнению авторов, нововведение упростит предоставление социальных гарантий и компенсаций для этих категорий граждан, а также улучшит воинский учет.



