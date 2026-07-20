Водителей просят быть крайне внимательными на дороге.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В татарстанской столице 20 июля за полдня произошло более 30 аварий. Все они были связаны с ослепляющим солнцем, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и следить за скоростью.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало движение на Горьковском шоссе в сторону Зеленодольска. Все полосы были перекрыты из-за аварии.

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