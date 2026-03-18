В Казани зафиксировали пятый температурный рекорд подряд
Предыдущий максимум 2015 года составлял +7,3 градуса.
В Казани 17 марта зафиксировали очередной температурный рекорд. По данным метеостанции «Казань», воздух прогрелся до +10,7 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» — до +10,8 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Предыдущий абсолютный максимум для этого дня держался с 2015 года. Тогда на метеостанции «Казань» зафиксировали +6,2 градуса, а на авиационной станции «Казань-Сокол» — +7,3 градуса.
Таким образом, новый рекорд превысил прежний почти на 3,5 градуса. Это уже пятый день подряд, когда в столице республики обновляются температурные максимумы. Напомним, с 13 по 17 марта воздух прогревался до +9,3 градуса, +10,2 градуса, +11,6 градуса и +8,2 градуса соответственно.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
