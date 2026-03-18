18 марта 08:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани зафиксировали пятый температурный рекорд подряд

Предыдущий максимум 2015 года составлял +7,3 градуса.

В Казани зафиксировали пятый температурный рекорд подряд

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 17 марта зафиксировали очередной температурный рекорд. По данным метеостанции «Казань», воздух прогрелся до +10,7 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» — до +10,8 градуса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Предыдущий абсолютный максимум для этого дня держался с 2015 года. Тогда на метеостанции «Казань» зафиксировали +6,2 градуса, а на авиационной станции «Казань-Сокол» — +7,3 градуса.

Таким образом, новый рекорд превысил прежний почти на 3,5 градуса. Это уже пятый день подряд, когда в столице республики обновляются температурные максимумы. Напомним, с 13 по 17 марта воздух прогревался до +9,3 градуса, +10,2 градуса, +11,6 градуса и +8,2 градуса соответственно.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
