Общество
19 марта 15:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Кремле начали приглашать журналистов на мероприятия по СМС

Помимо этого, используется мессенджер МАХ.

В Кремле начали приглашать журналистов на мероприятия по СМС

Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В пресс-службе Кремля начали приглашать журналистов пула на мероприятия по СМС и через мессенджер МАХ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сотрудник Life.ru Александр Юнашев.

Прежде в Кремле для приглашений и рабочего общения всегда использовали «Телеграм», а еще до него - WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), подчеркнул Юнашев.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что блокировка Telegram в России вышла на финишную прямую. По его словам, пользоваться мессенджером без VPN уже бесполезно. Однако, как показывает практика, россияне не спешат переходить на альтернативные платформы, спрос на VPN остается высоким.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

