В Кремле начали приглашать журналистов на мероприятия по СМС
Помимо этого, используется мессенджер МАХ.
В пресс-службе Кремля начали приглашать журналистов пула на мероприятия по СМС и через мессенджер МАХ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сотрудник Life.ru Александр Юнашев.
Прежде в Кремле для приглашений и рабочего общения всегда использовали «Телеграм», а еще до него - WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), подчеркнул Юнашев.
Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что блокировка Telegram в России вышла на финишную прямую. По его словам, пользоваться мессенджером без VPN уже бесполезно. Однако, как показывает практика, россияне не спешат переходить на альтернативные платформы, спрос на VPN остается высоким.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
