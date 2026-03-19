Помимо этого, используется мессенджер МАХ.

Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В пресс-службе Кремля начали приглашать журналистов пула на мероприятия по СМС и через мессенджер МАХ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сотрудник Life.ru Александр Юнашев.

Прежде в Кремле для приглашений и рабочего общения всегда использовали «Телеграм», а еще до него - WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), подчеркнул Юнашев.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что блокировка Telegram в России вышла на финишную прямую. По его словам, пользоваться мессенджером без VPN уже бесполезно. Однако, как показывает практика, россияне не спешат переходить на альтернативные платформы, спрос на VPN остается высоким.

