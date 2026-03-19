Общество
19 марта 16:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Как казанцы практикуют «цифровой детокс»

15% опрошенных говорят, что ежедневно сознательно отказываются от девайсов и интернета.

Как казанцы практикуют «цифровой детокс»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Часть казанцев практикуют «цифровой детокс» — сознательный отказ от девайсов и интернета, 15% опрошенных говорят, что делают это ежедневно. Об этом говорится в опросе SuperJob.

Еще 10% устраивают цифровую разгрузку несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц, 3% — несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет.

При этом 48% казанцев считают себя интернет-зависимыми. Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 55% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 41%. Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми (52% против 44% соответственно).

Казанцы старше 45 лет реже, чем молодежь, называют себя зависимыми, однако цифровой детокс практикуют реже. Среди опрошенных с высшим образованием больше зависимых от интернета, чем среди людей со средним специальным. Отказ от гаджетов они практикуют реже.

Ранее сообщалось, что жители Казани чаще других россиян находят отношения в интернете, 36,7% пользователей из столицы Татарстана удаляют анкеты с пометкой «нашел пару». После Казани следуют Красноярск (30,4%) и Новосибирск (28%).

Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Россиян предупредили об опасностях оплаты «по номеру»

Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.

Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
