Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Часть казанцев практикуют «цифровой детокс» — сознательный отказ от девайсов и интернета, 15% опрошенных говорят, что делают это ежедневно. Об этом говорится в опросе SuperJob.

Еще 10% устраивают цифровую разгрузку несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц, 3% — несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет.

При этом 48% казанцев считают себя интернет-зависимыми. Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 55% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 41%. Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми (52% против 44% соответственно).

Казанцы старше 45 лет реже, чем молодежь, называют себя зависимыми, однако цифровой детокс практикуют реже. Среди опрошенных с высшим образованием больше зависимых от интернета, чем среди людей со средним специальным. Отказ от гаджетов они практикуют реже.

Ранее сообщалось, что жители Казани чаще других россиян находят отношения в интернете, 36,7% пользователей из столицы Татарстана удаляют анкеты с пометкой «нашел пару». После Казани следуют Красноярск (30,4%) и Новосибирск (28%).

