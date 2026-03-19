Как казанцы практикуют «цифровой детокс»
15% опрошенных говорят, что ежедневно сознательно отказываются от девайсов и интернета.
Часть казанцев практикуют «цифровой детокс» — сознательный отказ от девайсов и интернета, 15% опрошенных говорят, что делают это ежедневно. Об этом говорится в опросе SuperJob.
Еще 10% устраивают цифровую разгрузку несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц, 3% — несколько раз в год, 2% — раз в несколько лет.
При этом 48% казанцев считают себя интернет-зависимыми. Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 55% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Среди респондентов старше 45 лет таких 41%. Женщины несколько чаще мужчин склонны признавать себя зависимыми (52% против 44% соответственно).
Казанцы старше 45 лет реже, чем молодежь, называют себя зависимыми, однако цифровой детокс практикуют реже. Среди опрошенных с высшим образованием больше зависимых от интернета, чем среди людей со средним специальным. Отказ от гаджетов они практикуют реже.
Ранее сообщалось, что жители Казани чаще других россиян находят отношения в интернете, 36,7% пользователей из столицы Татарстана удаляют анкеты с пометкой «нашел пару». После Казани следуют Красноярск (30,4%) и Новосибирск (28%).
