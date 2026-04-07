7 апреля 14:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России до 177 тысяч рублей сократилась разница между зарплатами в регионах

Оказывается, что в среднем больше всего зарабатывают вовсе не москвичи, а жители Чукотки — 223 тысячи рублей.

В России до 177 тысяч рублей сократилась разница между зарплатами в регионах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Разрыв между самым высоким и низким доходом в России сократился до 177 тысяч рублей. Еще в декабре 2025 года эта разница составляла 220 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Оказывается, что в среднем больше всего зарабатывают вовсе не москвичи, а жители Чукотки. Там номинальный доход достиг 223 тысяч рублей. Наименьшая зарплата зафиксирована в Чечне — 46 281 рубль. «Заработная амплитуда» составила 176 956 рублей.

В конце прошлого года в Чеченской Республике жители получали в среднем 60,9 тысячи рублей, а работающие на Чукотке — 281,4 тысячи рублей. В среднем на данный момент уровень зарплаты по всей России составляет 103 612 рублей.

Ранее сообщалось, что средний доход в Казани превысил 106 тысяч рублей. Такой уровень зарплаты позволил столице республики занять второе место среди городов-миллионников России по этому показателю. Как утверждает мэр города, объем безработицы в Казани держится на минимальном уровне и составляет всего 0,19 процента.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
