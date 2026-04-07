Разрыв между самым высоким и низким доходом в России сократился до 177 тысяч рублей. Еще в декабре 2025 года эта разница составляла 220 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Оказывается, что в среднем больше всего зарабатывают вовсе не москвичи, а жители Чукотки. Там номинальный доход достиг 223 тысяч рублей. Наименьшая зарплата зафиксирована в Чечне — 46 281 рубль. «Заработная амплитуда» составила 176 956 рублей.

В конце прошлого года в Чеченской Республике жители получали в среднем 60,9 тысячи рублей, а работающие на Чукотке — 281,4 тысячи рублей. В среднем на данный момент уровень зарплаты по всей России составляет 103 612 рублей.

Ранее сообщалось, что средний доход в Казани превысил 106 тысяч рублей. Такой уровень зарплаты позволил столице республики занять второе место среди городов-миллионников России по этому показателю. Как утверждает мэр города, объем безработицы в Казани держится на минимальном уровне и составляет всего 0,19 процента.

