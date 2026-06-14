Общество
14 июня 21:09
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«Вечерняя Казань»

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В России планируют внедрить маркировку контента с нарушениями ПДД

Данную меру хотят ввести в целях защиты граждан от информации, формирующей рискованную модель поведения на дорогах.

В России планируют внедрить маркировку контента с нарушениями ПДД

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российские власти займутся разработкой мер по информационному сопровождению и маркировке аудиовизуального контента, демонстрирующего нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в документе, утвержденном правительством России, с которым ознакомился ТАСС.

Маркировку видеоматериалов, в которых показываются нарушения ПДД, планируют внедрить до 2027 года. Разработкой и введением меры займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД. Цель маркировки — защитить граждан от информации, которая может способствовать опасному поведению на дорогах. По итогу ведомства должны будут подготовить доклад для правительства России.

До 2028 года Росмолодежь, МВД и Роскомнадзор совместно с организацией «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» должны определить критерии оценки материалов и информации, содержащих демонстрацию нарушений правил дорожной безопасности. Это необходимо для внесения сайтов и страниц, содержащих такую информацию, в автоматизированную систему «Единый реестр», чтобы можно было быстро их выявлять и блокировать.

Кроме того, власти регионов до конца 2026 года, а затем каждый год должны организовывать показы социальной рекламы о безопасности дорожного движения на местных телеканалах, в интернете и общественных местах.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что в России усилят защиту подростков от деструктивного контента. Правительство утвердило новую концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних до 2036 года. В этом документе впервые закреплены меры по защите информационной безопасности детей и подростков.

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