26 марта 22:49
В России разрабатывают первую искусственную поджелудочную для диабетиков

Инновация освободит больных от необходимости собственноручно вкалывать инсулин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ученые Сеченовского университета и концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) работают над созданием первой в России отечественной «поджелудочной железы». Она будет предназначена для людей с диабетом первого типа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Искусственный орган будет сам контролировать уровень глюкозы в крови, а в случае необходимости введет инсулин без участия человека. В состав прибора войдет датчик для постоянного отслеживания уровня сахара, маленькая инсулиновая помпа и компьютерный алгоритм. Автоматизированная система сильно упростит жизнь пациентов, которым приходится самостоятельно делать себе инъекции и следить за показателями.

Датчик в искусственной поджелудочной железе будет многоразовым в отличие от всех предыдущих разработок, рассказал директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев. Аналоги работают всего две недели или слегка больше, а инновационный орган менять полностью, конечно, не придется. Замены будут требовать только пластырь и имплантируемая часть датчика с тонкой иглой, который будет стоить ориентировано 4,5 тысячи рублей. Электроника, предварительно, прослужит не менее 12 месяцев.

Опытные образцы нового органа будут готовы к августу 2027-го. Отработкой технологии и выпуском займется концерн «Радиоэлектронные технологии» (проектная компания «ИМС Технологии»).

Ранее сообщалось, что в Татарстане присутствуют проблемы с выдачей бесплатных лекарств жителям с сахарным диабетом и рядом других заболеваний. В частности, от этого страдают люди с онкологией.

