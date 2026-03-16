Общество
16 марта 11:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России рекордно сократилось число банкоматов

На 1 января 2026 года количество составило чуть более 138 тысяч штук.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 2010 года в России рекордно сократилось число банкоматов. На 1 января 2026 года их насчитывалось 138 028 устройств, а 16 лет назад их было 139 тысяч штук. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центробанк.

В прошлом году число банкоматов сократилось на 5,9 тысячи. В 2024-м — на семь тысяч, а еще годом ранее — на 29 тысяч устройств. Снижение началось с 2014 года, когда банкоматов насчитывалось по стране 235,5 тысячи штук.

Ранее сообщалось, что в России введут «черный список» и «банковский фильтр» в сфере криптопереводов. Цифровая валюта окончательно станет инвестиционным активом, для которого создадут свой обменник.

