В России рекордно сократилось число банкоматов
На 1 января 2026 года количество составило чуть более 138 тысяч штук.
С 2010 года в России рекордно сократилось число банкоматов. На 1 января 2026 года их насчитывалось 138 028 устройств, а 16 лет назад их было 139 тысяч штук. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центробанк.
В прошлом году число банкоматов сократилось на 5,9 тысячи. В 2024-м — на семь тысяч, а еще годом ранее — на 29 тысяч устройств. Снижение началось с 2014 года, когда банкоматов насчитывалось по стране 235,5 тысячи штук.
Ранее сообщалось, что в России введут «черный список» и «банковский фильтр» в сфере криптопереводов. Цифровая валюта окончательно станет инвестиционным активом, для которого создадут свой обменник.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.