Общество
20 июля 11:07
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«Вечерняя Казань»

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В России шумный ремонт в новостройках разрешено делать в «тихий час» и вечером

Каждый регион устанавливает свои правила, расширяющие возможности проведения работ в течение полутора лет после сдачи дома.

В России шумный ремонт в новостройках разрешено делать в «тихий час» и вечером

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В ряде субъектов России жильцам недавно сданных домов разрешено делать ремонт в расширенном временном интервале — например, во время «тихого часа» или после девяти вечера. Для каждого региона такие правила индивидуальны, однако работают они только в течение 1-1,5 года после сдачи недвижимости. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Важно понимать: послабления — не «индульгенция» на круглосуточный шум. Ночное время с 23:00 до 07:00 остается неприкосновенным даже в новостройках», — приводит его слова РИА Новости.

Депутат отметил, что шумные ремонтные работы в таких зданиях неизбежны, поэтому в субъектах России вводятся послабления на этот счет. Свищем назвал это «правильным и человечным» решением. Например, в Москве шуметь в новостройках можно с 07:00 до 23:00, а в области интервал сокращается — с 08:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью жалоб на якобы нарушение режима тишины. Аферисты просят ознакомиться и дать пояснения, а после требуют перейти по вредоносной ссылке.

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