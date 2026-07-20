В России шумный ремонт в новостройках разрешено делать в «тихий час» и вечером
Каждый регион устанавливает свои правила, расширяющие возможности проведения работ в течение полутора лет после сдачи дома.
В ряде субъектов России жильцам недавно сданных домов разрешено делать ремонт в расширенном временном интервале — например, во время «тихого часа» или после девяти вечера. Для каждого региона такие правила индивидуальны, однако работают они только в течение 1-1,5 года после сдачи недвижимости. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Важно понимать: послабления — не «индульгенция» на круглосуточный шум. Ночное время с 23:00 до 07:00 остается неприкосновенным даже в новостройках», — приводит его слова РИА Новости.
Депутат отметил, что шумные ремонтные работы в таких зданиях неизбежны, поэтому в субъектах России вводятся послабления на этот счет. Свищем назвал это «правильным и человечным» решением. Например, в Москве шуметь в новостройках можно с 07:00 до 23:00, а в области интервал сокращается — с 08:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью жалоб на якобы нарушение режима тишины. Аферисты просят ознакомиться и дать пояснения, а после требуют перейти по вредоносной ссылке.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?