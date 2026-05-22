В России в ГТО добавят новый норматив — управление дронами
С 2027 года любой желающий сможет сдать новую дисциплину — управление беспилотником — на значок.
Министр спорта Михаил Дегтярев объявил, что в комплекс «Готов к труду и обороне» включат новый норматив — управление беспилотными летательными аппаратами. Об этом он рассказал на Всероссийском съезде учителей физкультуры.
По его словам, в этом году испытание протестируют, а уже со следующего года любой желающий по всей стране сможет получить знак ГТО по этому нормативу. Речь идёт о небольших дронах размером 75 миллиметров.
«Так что готовьтесь», — предупредил министр.
Ранее мы писали, что Татарстан первым в России планировал включить управление дроном в ГТО. Республика готова протестировать новую спортивную дисциплину.
