С 2027 года любой желающий сможет сдать новую дисциплину — управление беспилотником — на значок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр спорта Михаил Дегтярев объявил, что в комплекс «Готов к труду и обороне» включат новый норматив — управление беспилотными летательными аппаратами. Об этом он рассказал на Всероссийском съезде учителей физкультуры.

По его словам, в этом году испытание протестируют, а уже со следующего года любой желающий по всей стране сможет получить знак ГТО по этому нормативу. Речь идёт о небольших дронах размером 75 миллиметров.

«Так что готовьтесь», — предупредил министр.

