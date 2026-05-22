Плату за проезд по скоростным трассам во время ремонта хотят отменить в России
Инициатива направлена на снижение числа конфликтных ситуаций между водителями и операторами дорог.
В Госдуме задумались об отмене платы за скоростные магистрали, если время проезда по ним увеличивается из-за ремонта дорог, заторов и других причин. Инициаторами выступили депутаты партии «Новые люди», сообщает «Российская газета».
Соответствующее обращение направлено главе Минтранса Андрею Никитину. Среди условий для бесплатного проезда также указаны увеличение времени проезда, невозможность обеспечить обычную пропускную способность, закрытие полос и снижение разрешенной скорости. Компаниям предлагается заранее отменить списание за такие участки или реализовать автоматический возврат без заявления. Инициатива направлена на снижение числа конфликтных ситуаций между водителями и операторами дорог.
Ранее мы писали, что Вознесенский тракт в Казани не получится сделать платным только для приезжих по примеру Москвы. Многие жители все еще не привыкли тратиться на поездки в городской черте.
