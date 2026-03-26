Общество
26 марта 15:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В рыбе с татарстанского предприятия нашли опасные бактерии

Был превышен уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Автор фото: РИА Новости

Татарстанский Россельхознадзор проверил рыбу с одного из предприятий республики, которое производит живую рыбу, свежевыловленную, охлажденную и мороженую. Анализ показал превышение показателей по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Это является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза.

Превышение показателей может быть по нескольким причинам:

- нарушение технологии охлаждения;

- несоблюдение гигиенических требований;

- изначально высокая степень загрязнения среды обитания рыбы микроорганизмами повышает риск увеличения бактериальной нагрузки;

- длительное пребывание рыбы вне холодильников значительно ускоряет рост бактерий.

Ранее сообщалось, что суд закрыл суши-бар «Цезарь» в Казани на 60 суток из-за кишечной инфекции. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм в заведении.

