В рыбе с татарстанского предприятия нашли опасные бактерии
Был превышен уровень мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Татарстанский Россельхознадзор проверил рыбу с одного из предприятий республики, которое производит живую рыбу, свежевыловленную, охлажденную и мороженую. Анализ показал превышение показателей по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Это является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза.
Превышение показателей может быть по нескольким причинам:
- нарушение технологии охлаждения;
- несоблюдение гигиенических требований;
- изначально высокая степень загрязнения среды обитания рыбы микроорганизмами повышает риск увеличения бактериальной нагрузки;
- длительное пребывание рыбы вне холодильников значительно ускоряет рост бактерий.
Ранее сообщалось, что суд закрыл суши-бар «Цезарь» в Казани на 60 суток из-за кишечной инфекции. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм в заведении.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
