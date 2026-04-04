В Татарстане ведется строительство шести школ
В нынешнем году построят также три детских сада.
В отрасли «Образование» в Татарстане идет строительство 7 общеобразовательных организаций. Строительно-монтажные работы на этих объектах выполнены на 29%. Об этом на совещании в Доме правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
Кроме того, в нынешнем году в республике возводят три детских сада. Выполнение работ по ним составляет 37% от плана.
Продолжается также строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани, универсальных спортивных площадок и крытых футбольных манежей, Центра развития футбола.
Строители трудятся и на других социальных объектах - детских оздоровительных лагерях, многофункциональных центрах, четырех детских школах искусств, пишет пресс-служба раиса Татарстана.
