Общество
4 апреля 19:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане ведется строительство шести школ

В нынешнем году построят также три детских сада.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В отрасли «Образование» в Татарстане идет строительство 7 общеобразовательных организаций. Строительно-монтажные работы на этих объектах выполнены на 29%. Об этом на совещании в Доме правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.  

Кроме того, в нынешнем году в республике возводят три детских сада. Выполнение работ по ним составляет 37% от плана.  

Продолжается также строительство приемно-диагностического отделения стационара в Казани, универсальных спортивных площадок и крытых футбольных манежей, Центра развития футбола.  

Строители трудятся и на других социальных объектах - детских оздоровительных лагерях, многофункциональных центрах, четырех детских школах искусств, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы писали, что на капремонт крыши спорткомплекса «Итиль» в Казани потратят 5 миллионов рублей. Работы нужно завершить до 31 августа.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.