Общество
27 апреля 10:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане запустили систему мониторинга и прогнозирования паводка

Система позволяет оперативно отслеживать изменение уровня воды и другие параметры, прогнозировать риски наводнений для оповещения экстренных служб и минимизации ущерба.

В Татарстане запустили систему мониторинга и прогнозирования паводка

Автор фото: пресс-служба МТС

МТС совместно с ГУ МЧС России по республике реализовали пилотный проект по мониторингу угроз паводка в зонах с высоким риском подтопления в регионе. Развернутая в Кайбицком районе система, состоящая из оборудования для контроля состояния окружающей среды и аналитической платформы, позволяет оперативно отслеживать изменение уровня воды и другие параметры, прогнозировать риски наводнений для оповещения экстренных служб и минимизации ущерба.

Цифровое решение пилота состоит из комплекса измерительного оборудования и высокотехнологичных датчиков, передающих данные по сети МТС на специальную аналитическую платформу. Датчики, установленные на четырех модулях на реке Бирля Кайбицкого района, измеряют уровень воды, направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и почвы, количество выпавших осадков каждые 10 минут. Аналитическая платформа, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обрабатывает поступающие данные, выстраивает прогноз гидрометеорологической обстановки и выводит информацию на экран диспетчера в формате удобных дашбордов. При достижении неблагоприятной ситуации или превышении критического уровня воды система выдает предупреждение, которое диспетчер через систему может направить оперативным службам по различным каналам связи.

«Цифровые решения МТС для проактивного управления экологическими рисками уже внедрены в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях и Якутии. Системы мониторинга помогают контролировать чистоту воздуха в крупных промышленных центрах, следить за паводковой обстановкой и качеством воды на реках в ряде российских регионов. Я надеюсь, наше решение станет надежным цифровым инструментом оперативных служб республики и автоматизация мониторинга позволит своевременно принимать меры для защиты татарстанцев и минимизировать последствия возможного паводка», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Территория пилотного проекта была выбрана неслучайно - село Федоровское неоднократно подвергалось подтоплениям, вызванным разливами реки Бирля во время весеннего половодья. Система обеспечивает онлайн-мониторинг уровня воды в режиме реального времени, что дает нам возможность заблаговременно прогнозировать и оценивать риски, не затрачивая временные и финансовые ресурсы на объезд территории. Аналитика прохождения паводковых явлений и вся статистика накапливаются в системе в виде архива, что будет полезно для моделирования и использования данных в дальнейшем. По итогам пилотного проекта решение может быть масштабировано на другие потенциально опасные зоны подтопления на территории Татарстана для обеспечения безопасности жителей республики», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Ирек Кадамов.

Решения, внедряемые МТС и ГУ МЧС России по РТ для управления экологическими рисками, отвечают целям и задачам нацпроекта «Экология» и направлены на защиту окружающей среды от негативного воздействия и обеспечение безопасности жителей. Платформа «Система проактивного управления экологическими рисками» внесена в Единый реестр отечественного ПО и является первой отечественной технологической разработкой с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воды и воздуха.

