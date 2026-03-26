Общество
26 марта 15:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Весной более тысячи детей поедут в загородные лагеря Казани

Отдыхать отправятся в том числе дети участников СВО и школьники из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Автор фото: Владимир Смирнов / ТАСС

С 28 марта по 5 апреля восемь детских лагерей столицы республики организует весенние смены для школьников. Программа будет посвящена Году единства народов России. Отдыхать на природу поедут более одной тысячи ребят, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Этой весной активную работу начнут лагеря «Заречье» и «Молодежный» городского центра «Ял», а также «Молодой гвардии», «Ново-Юдино» и ряда коммерческих организаций. В частности, смены «Яла» посетят 480 школьников, из которых 90 — дети участников СВО. Также отдыхать отправятся более 90 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

После завершения смен лагеря начнут готовиться к летним мероприятиям. В зданиях планируют обновить ремонт, чтобы дети чувствовали себя комфортнее и уютнее.

Ранее сообщалось, что для талантливых и одаренных ребят из Зеленодольского района подготовили особенную смену в лагере. На их отдых направят 4,247 миллиона рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.