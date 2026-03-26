Весной более тысячи детей поедут в загородные лагеря Казани
Отдыхать отправятся в том числе дети участников СВО и школьники из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С 28 марта по 5 апреля восемь детских лагерей столицы республики организует весенние смены для школьников. Программа будет посвящена Году единства народов России. Отдыхать на природу поедут более одной тысячи ребят, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Этой весной активную работу начнут лагеря «Заречье» и «Молодежный» городского центра «Ял», а также «Молодой гвардии», «Ново-Юдино» и ряда коммерческих организаций. В частности, смены «Яла» посетят 480 школьников, из которых 90 — дети участников СВО. Также отдыхать отправятся более 90 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
После завершения смен лагеря начнут готовиться к летним мероприятиям. В зданиях планируют обновить ремонт, чтобы дети чувствовали себя комфортнее и уютнее.
Ранее сообщалось, что для талантливых и одаренных ребят из Зеленодольского района подготовили особенную смену в лагере. На их отдых направят 4,247 миллиона рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
РЖД заплатит родителям погибшего компенсацию в 600 тысяч рублей.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.