Во сколько татарстанцам обходится содержание машины
Рынок показывает, что всё больше китайских авто нуждается в замене уже через несколько лет после покупки.
Ежегодное содержание автомобиля обходится татарстанцам в 98 тысяч рублей. Самым недорогим в этом плане оказался Hyundai Getz, сообщил руководитель продаж направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Камран Гусейнов на пресс-встрече в рамках дилерской конференции «Высшая передача» для профессионалов автомобильной отрасли Поволжья. Ежегодное владение таким авто обходится в примерно 77 тысяч рублей. В эту стоимость включены транспортный налог, техобслуживание, покупка запчастей и многие другие факторы.
Среди других «недорогих» в содержании вариантов аналитики выделяют «Шкоды» — «Рапид» и «Фабиа», а также Lada Granta и Daewoo Matiz - их содержание укладывается в 80 тысяч ежегодно. Чуть дороже выходят «Киа Рио», «Хёндай Солярис», «Фольцваген Поло», «Датсун он-ДО» и «Лада Приора», но даже они укладываются в 85 тысяч.
При этом на рынке вторичной продажи растет число китайских авто - всё больше автолюбителей, купивших себе данный вариант несколько лет назад, чувствуют необходимость замены, считает спикер. Пока что доля «китайцев» на вторичном рынке невелика, около шести процентов, но дальше будет определенно расти. Наибольшие темпы роста по количеству заключенных сделок демонстрируют автомобили с пробегом возрастом от четырех до девяти лет.
Ранее мы писали о том, сколько времени понадобится татарстанцам, чтобы накопить на новые LADA Granta, HAVAL Jolion и Geely Monjaro. Первая из них в комплектации Comfort (1,6 л., 90 л.с., МКПП) обойдется в 1,08 миллиона рублей, вторая - в комплектации Elite (1,5 л., 150 л.с., РКПП, полный привод) – 2,499 миллиона рублей и третья - в комплектации Flagship (2,0 л., 238 л.с., АКПП, полный привод) – 4,852 миллиона рублей.
