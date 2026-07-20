За повреждения авто роботом-доставщиком обязаны возместить ущерб
Необходимо обратиться в страховую компанию.
В России нередки случаи, когда роботы-доставщики задевают припаркованную машину, а затем уезжают с места происшествия. В таких случаях нужно сфотографировать поврежденный участок и место расположения авто. Затем нужно вызвать полицию, рассказала адвокат Ольга Шушминцева. Ее слова приводит ТАСС.
С помощью должностных лиц необходимо получить видео с камер наблюдения, а также запросить видеофиксацию в компании, которой принадлежит робот. Далее — обратиться в страховую компанию при наличии полиса добровольного страхования с риском «ущерб» или «противоправные действия третьих лиц» либо к собственнику робота с требованием о возмещении вреда. Если компания отказывается возмещать ущерб, то нужно идти в суд.
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