Общество
8 апреля 15:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За всеми доходами россиян начнут следить через переводы

Автоматическая проверка особенно отразится на деятельности ИП и самозанятых.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Недекларируемая прибыль жителей России теперь будет проверяться с помощью перечислений на персональные счета. Теперь ФНС и ЦБ будут отслеживать переводы не вручную, а автоматически, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве Юрия Шедько.

Скрытую коммерческую деятельность выдает несколько «флажков»: постоянные поступления, регулярные одинаковые перечисления, переводы, которые потом распределяются между несколькими клиентами. Становится ясно, что это не обычные рутинные транзакции.

Шедько выразил неоднозначную позицию по поводу нововведения: оно поможет пополнить бюджет на сумму до 240 миллиардов рублей. Однако частные бизнесы, вероятно, перейдут на наличный расчет или уйдут в «серый сектор». Помимо этого, ФНС будет чаще отправлять запросы обычным жителям, которые собирают деньги «на шторы», на подарки, покупают товары совместно с кем-то. Хотя наказывать автоматически никого не будут, на объяснение придется тратить время. Эксперт рекомендует россиянам указывать назначение платежа при переводе.

ИП и самозанятые будут вынуждены рассмотреть легализацию доходов или работать с наличными на незаконной основе. Однако в долгосрочной перспективе добросовестные предприниматели будут в плюсе из-за отсутствия конкуренции с «серыми» фирмами.

Ранее мы писали, что переводы физическим лицам на сумму более 2,4 миллиона рублей в год попадут под проверку от ФНС. Сотрудники налоговой будут обращать внимание на системность и ритмичность переводов, а также круг получателей.

