За всеми доходами россиян начнут следить через переводы
Автоматическая проверка особенно отразится на деятельности ИП и самозанятых.
Недекларируемая прибыль жителей России теперь будет проверяться с помощью перечислений на персональные счета. Теперь ФНС и ЦБ будут отслеживать переводы не вручную, а автоматически, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве Юрия Шедько.
Скрытую коммерческую деятельность выдает несколько «флажков»: постоянные поступления, регулярные одинаковые перечисления, переводы, которые потом распределяются между несколькими клиентами. Становится ясно, что это не обычные рутинные транзакции.
Шедько выразил неоднозначную позицию по поводу нововведения: оно поможет пополнить бюджет на сумму до 240 миллиардов рублей. Однако частные бизнесы, вероятно, перейдут на наличный расчет или уйдут в «серый сектор». Помимо этого, ФНС будет чаще отправлять запросы обычным жителям, которые собирают деньги «на шторы», на подарки, покупают товары совместно с кем-то. Хотя наказывать автоматически никого не будут, на объяснение придется тратить время. Эксперт рекомендует россиянам указывать назначение платежа при переводе.
ИП и самозанятые будут вынуждены рассмотреть легализацию доходов или работать с наличными на незаконной основе. Однако в долгосрочной перспективе добросовестные предприниматели будут в плюсе из-за отсутствия конкуренции с «серыми» фирмами.
Ранее мы писали, что переводы физическим лицам на сумму более 2,4 миллиона рублей в год попадут под проверку от ФНС. Сотрудники налоговой будут обращать внимание на системность и ритмичность переводов, а также круг получателей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.