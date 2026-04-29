Общество
29 апреля 09:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании внесен в Думу

Соответствующий проект закона объясняет желанием быстрее находить потерявшихся любимцев и снизить число бродячих собак.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект № 1219068-8 о создании единого государственного реестра домашних животных и их обязательном маркировании.

Инициатива вводит само понятие такого реестра и закрепляет, что регистрировать питомцев придётся в этой общей информационной системе. Авторы ссылаются на Конституцию, по которой правительство отвечает за формирование ответственного отношения к животным. Кабмину предлагают дать полномочия утвердить перечень видов животных, подлежащих маркированию, сроки процедуры, список данных о питомцах и владельцах, а также порядок интеграции в единый реестр уже существующих региональных баз.

Главные цели — возможность быстро найти хозяина потерявшегося животного, бесспорное доказательство принадлежности питомца конкретному человеку, введение в правовое поле разведения и снижение численности безнадзорных животных. Как отмечается в пояснительной записке, уличные стаи пополняются прежде всего за счёт потерявшихся или выброшенных домашних кошек и собак.

Отдельно подчёркнуто: при переезде в другой регион или путешествии с питомцем владельца не должны заставлять регистрировать его заново — единая федеральная система отменяет эту бюрократическую необходимость.

Ранее татарстанцам напомнили о штрафах за отсутствие регистрации домашних собак. Штраф может составить до 5 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Аналитика

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.